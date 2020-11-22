Организация "Союз Чернобыль" добивается увековечивания памяти ликвидаторов в парке Сахарова

Союз общественных организаций "Союз Чернобыль" выступил с заявлением, в котором говорится о неисполнении губернаторского распоряжения чиновниками из комитета по благоустройству. Конфликт в том, что глава Петербурга Александр Беглов в прошлом году поручил создать в парке имени академика Сахарова аллею памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС к 35-летию трагедии, то есть, к апрелю 2021 года. Проект должен был включить в себя элементы благоустройства и монументальные фигуры.

Однако в ноябре 2020 года профильный комитет избрал для публичных слушаний другой проект благоустройства зеленой зоны, в котором нет места каким-либо символам памяти о ликвидаторах-чернобыльцах. Происходящее "Союз Чернобыль" называет саботажем и в течение последних четырех месяцев активно отправляет письма на эту тему в городское правительство. Пока ответов не получено.

Во многом судьба парка должна будет решиться по результатам голосования, которое объявил комитет по благоустройству. Поставленный вопрос предлагает либо поддержать новый проект благоустройства, альтернативный предложенному Бегловым, либо сказать ему "нет". Наблюдая за ходом голосования, общественники предполагают, что имеет место накрутка голосов за нежелательный для них проект.

"В случае срыва поручения Губернатора Санкт-Петербурга и не включения проектных решений по Аллее чернобыльцев с Тематической площадкой в проект переустройства парка Сахарова, Союз Чернобыль в полном составе членов союза намерен открыто бойкотировать проведение ранее намеченных мероприятий в парке Сахарова в 2021 году, связанных с 35-летием ЧАЭС, обратиться в очередной раз к руководству города, в соответствующие органы и к руководству страны", - гласит текст их заявления.

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