Московская мэрия готова потратить 52 млн рублей на памятник Кобзону

В центре столицы, в Оружейном переулке, за государственный счет поставят памятник народному артисту СССР и бывшему депутату-единороссу из Госдумы Иосифу Кобзону. Об этом, давая интервью радиостанции "Эхо Москвы", сообщил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, преимущество памятника в том, что, в отличие памятной доски и новых топонимов, его установки не нужно ждать десять лет после смерти увековечиваемого лица.

В выборе локации для монумента принимали участие родственники знаменитого певца. Департамент культурного наследия московской мэрии готов потратить на мемориал 52 млн рублей: такова стартовая и. соответственно, максимальная "цена вопроса".

Кобзон умер в августе 2018 года в возрасте восьмидесяти лет.