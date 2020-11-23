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9:15

Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин: у него диагностировали COVID-19

фото ЗакС политика Скончался экс-глава Хакасии Виктор Зимин: у него диагностировали COVID-19

Сегодня ранним утром в московской больнице ушёл из жизни бывший руководитель Хакасии Виктор Зимин, уведомляет 19rus.info, ссылаясь на информацию, полученную от лиц, приближенных к экс-губернатору.

"Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали", - пояснил источник издания.

Ранее в ходе поездки по Дальнему Востоку у Зимина диагностировали коронавирусную инфекцию, после чего госпитализировали в столичную больницу.

Виктор Зимин был главой Хакасии с 2013 по 2018 год. В сентябре 2018-го он проиграл выборы коммунисту Валентину Коновалову и закончил губернаторскую деятельность, получив высокопоставленную должность в РЖД.

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