В Петербурге случился пожар в универсаме "Невский"

Универсам "Невский" на проспекте Большевиков утром 23 ноября оказался охваченным огнем, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Горение началось на втором этаже в подсобном помещении, покрыв площадь в 50 кв. метров.

На место инцидента выехали пожарные. Информации о пострадавших пока не имеется. На размещенной в комментариях сообщества "ДТП и ЧП Петербург" видеозаписи видно, как из потолка торгового здания вверх идет густой дым. Комментаторы также активно критикуют санитарно-эпидемиологические условия на объекте.