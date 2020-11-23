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12:25

В Петербурге для COVID-больных свободны лишь 8% коек

фото ЗакС политика В Петербурге для COVID-больных свободны лишь 8% коек

По состоянию на 23 ноября, понедельник, в городе на Неве для заболевших COVID-19 петербуржцев доступно лишь 8,1% инфекционных коек, известили в комитете по здравоохранению.

Ещё на прошлой неделе Смольный указал на динамику по госпитализациям ковидных больных. В стационары доставили 5024 инфицированных горожан, неделей ранее - 5284 человек.

Уже сегодня количество заражённых вновь подскочило, равно как увеличилась доля тех, кому необходима госпитализация. На данный момент из развёрнутых 10 846 коек свободно лишь 878.

В Северной столице прирост COVID-больных составил 2926 человек (всего заболели свыше 100 тысяч граждан).

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