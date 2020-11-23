За неделю с петербургских улиц вывезли почти двести кубометров снега

В течение предыдущей недели, ознаменовавшейся первой метелью, петербургские улицы очистили от 188 кубометров снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. Вместе с тем городские дорожные предприятия вывезли почти 2,8 тысяч тонн мусора, причем 539 из них - только за прошедшие выходные. С 16 по 22 ноября на борьбу с наледью ушло чуть менее 10 тысяч кубометров солевого раствора и порядка 2,5 тысяч тонн смеси из песка с солью.

Сегодня, 23 ноября, подведомственные комитету службы задействовали для наведения чистоты 672 машины и более 1300 людей.

Первый снег пошел в минувшую среду, 18 ноября. Очистка улиц от него потребовала привлечения более 500 единиц техники и 1300 дворников.