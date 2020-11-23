Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых

Российский глава Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех граждан РФ, которые за год зарабатывают свыше 5 млн рублей.

Налоговое "нововведение" президент презентовал в ходе своего июньского обращения - незадолго до голосования по изменению Конституции.

Повышенный налог будут взимать только с доходов, превышающих 5 млн рублей. Повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на средства, полученные от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Деньги, которые поступят в результате реформы в государственную казну, власти намерены направить на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

Ожидается, что с 2021 по 2023 год бюджет за счёт этих средств пополнится на 190 млрд рублей.