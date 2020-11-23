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Поправки в Конституцию

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13:32

Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых

фото ЗакС политика Путин подписал закон об увеличении НДФЛ для богатых

Российский глава Владимир Путин подписал закон, предполагающий увеличение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для тех граждан РФ, которые за год зарабатывают свыше 5 млн рублей.

Налоговое "нововведение" президент презентовал в ходе своего июньского обращения - незадолго до голосования по изменению Конституции.

Повышенный налог будут взимать только с доходов, превышающих 5 млн рублей. Повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на средства, полученные от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Деньги, которые поступят в результате реформы в государственную казну, власти намерены направить на лечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

Ожидается, что с 2021 по 2023 год бюджет за счёт этих средств пополнится на 190 млрд рублей.

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