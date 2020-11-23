ЗакС намерен урегулировать работу петербургских кальянных

В ближайшую среду, 25 ноября, петербургский парламент изучит законопроект, предполагающие внесение корректив в городской закон "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге". В частности, в нём прописываются стандарты работы кальянных.

"В Законодательном Собрании уже начинается работа над законопроектом, который установит необходимые требования к кальянным клубам в области пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, а также охраны правопорядка. К обсуждению будут привлечены эксперты и представители общественности", - уточнил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, к разработке новой инициативы, регулирующей деятельность кальянных клубов, парламентский комитет по законодательству приступил ещё в сентябре. Вопрос поднимался еще в прошлом созыве, а в этом даже был принят проект федерального закона о запрете кальянных в жилых многоквартирных домах. Впрочем, до обсуждения в Госдуме он так и не дошел.

О том, как в КПЗ проходило обсуждение законопроекта, рассказывал ранее ЗАКС.Ру.

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