Аналитики назвали среднюю зарплату врачей в Петербурге

С приходом ноября в Петербурге открылось около 3 тысяч новых вакансий для для фармацевтов и медиков - этот показатель практически в три раза выше, чем в прошлом году, поделились аналитики "HeadHunter Северо-Запад".

Наиболее востребованы младший и средний медицинский персонал - на их долю приходится 28% от общего числа вакансий.

Следом больницы ищут лечащих врачей (25%), врачей-экспертов (17%), специалистов по клиническим исследованиям (11%), а также медицинских представителей (8%).

Месяцем ранее, в октябре, в городе на Неве наиболее заинтересованы были в фельдшерах, спрос на которых увеличился на 71%.

Средняя зарплата петербургских врачей на сегодняшний день составляет 60 тысяч рублей. Средний и младший персонал зарабатывают до 40 тысяч рублей.