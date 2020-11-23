Новым главврачом Введенской больницы стал Сергей Парцерняк

Вице-губернатор Олег Эргашев и руководитель комитета по здравоохранению познакомили коллектив Введенской больницы с новым главным врачом медучреждения, которым стал Сергей Парцерняк, информирует Смольный.

Парцерняк является полковником медицинской службы запаса, доктором медицинских наук, окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, в которой около трех лет начальствовал над терапевтическим отделением, а после свыше 12 лет был заместителем начальника кафедры военно-морской (общей) госпитальной терапии по клинической работе вуза.

Начиная с 2014 года Парцерняк трудился в Городской больнице №15 в статусе заместителя главврача по терапии.

Фото: официальный сайт СПбГБУЗ «Городская больница № 15»

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.