Вишневский предложил привлечь волонтеров к передаче родственникам информации о больных

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву с просьбой поддержать идею о привличении волонтеров к работе в "красных зонах". Они могут передавать информацию о состоянии госпитализированных их родственникам, заявил парламентарий. По его словам, сейчас семьи находящихся в больницах людей с трудом могут получить информацию об их состоянии.

- Те, у кого родные лежат с COVID, через справочные службы не могут узнать, человек вообще жив еще или нет, - заявил Вишневский ЗАКС.Ру.

Он уточнил, что движение медиков-спасателей "Легион" согласно подготовить волонтеров для этой работы. Обеспечить добровольцев необходимыми средствами индивидуальной защиты готов проект ОНФ "Регион Заботы", сообщил депутат. По его мнению, реализация идеи помогла бы "разгрузить" медперсонал и помочь больным с их родственниками.

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