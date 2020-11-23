В торгово-промышленной палате посчитали прибыль от продления времени продажи алкоголя

Петербургский бюджет может получить существенный дополнительный годовогй доход, если будет принят закон о продлении времени продажи спиртных напитков до 23 часов. Результаты экспертных подсчетов озвучила председатель комитета по торговле петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

"Дополнительное разрешенное время продаж увеличит поступления в бюджет Санкт-Петербурга: более 220 миллионов рублей от продажи акцизов и более 2 миллиардов рублей от розничных продаж в год", - цитирует ее "Интерфакс".

Дополнительным аргументом Волковой в пользу законопроекта стала ситуация с коронавирусом: из-за обилия желающих купить алкоголь вечером постоянно создаются опасные с эпидемиологической точки зрения давки в магазинах. Кроме того, считает чиновница, закон поможет снизить продажи некачественной контрафактной продукции.

Комитет по законодательству ЗакСа одобрил инициативу, однако в ближайшее время рассматривать ее на пленарных заседаниях не будут. В настоящее время изучается общественное мнение по этой проблеме. Один из самых известных петербургских политиков, депутат Госдумы Виталий Милонов, считает, что нужно оставить все как есть и что действующие правила (продажа алкоголя с 11 до 22 часов) были отвоеваны большим трудом.

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