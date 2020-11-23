Дагестанского полицейского задержали по делу о терактах 2010 года в московском метро

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали начальника полиции по Кизлярскому району Дагестана, Гази Исаева, которому предъявили обвинение под делу о теракте в столичном метро десятилетней давности. Полковнику инкриминируют три уголовных статьи, о чем сообщает сайт СК.

По версии следствия, Исаев входил в террористическую группировку "Имарат Кавказ" (запрещена на территории РФ) и держал преступников в курсе деятельности своих коллег по полиции. Кроме того, гласят материалы дела, одну из двух смертниц, совершивших теракты в метро, Исаев лично перевозил на автомобиле непосредственно перед исполнением преступления.

29 марта 2010 года сразу на трех станциях московской подземки прогремели взрывы, в результате которых погибло 39 и пострадало свыше 100 человек. Организатора взрывов, Магомедали Вагабова, уничтожили в 2010 году, в 2013 и 2017 году правоохранители ликвидировали еще двух боевиков, причастных к теракту.