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16:38

На мемориальную доску Ленинградского рок-клуба продолжают собирать деньги

фото ЗакС политика На мемориальную доску Ленинградского рок-клуба продолжают собирать деньги

Пандемия коронавируса отложила появление мемориальной доски на здании бывшего Ленинградского рок-клуба (улица Рубинштейна, 13А), которое ожидалось инициаторами в мае нынешнего года. Теперь их надежды связаны с 2021 годом, когда будет отмечаться 40-летие легендарного учреждения. Авторы идеи хотят успеть пройти все бюрократические согласования и установить доску ко дню города 27 мая. Для этого требуется собрать 158 тысяч рублей. Деньги, большую часть которых обещает предоставить некий спонсор, нужны на историко-культурную экспертизу, изготовление, доставку и монтаж доски. Отмечается, что экспертиза должна стоить дорого.

"Без этого пакета документов, увы, нам не обойтись, так как доска будет размещена на доме-памятнике, который охраняется КГИОП", - гласит пост в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Имя каждого, кто пожертвует больше 11 тысяч рублей, предадут огласке. Каждый такой жертвователь также получит подарок от организаторов.

Ленинградский рок-клуб существовал с 1981 по 1991 годы. Это время совпало с пиком популярности городских музыкальных коллективов - "Аквариума", "Кино", "Зоопарка", выступавших под одной крышей.

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