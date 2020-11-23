ЗакС Петербурга закупается микроволновками и чайниками

Законодательному собранию Петербурга требуются 30 новых микроволновых печей и 30 электрочайников. Извещения о соответствующих закупках опубликовано 20 ноября.

Судя по технической документации электронного аукциона, городской парламент предпочитает микроволновки Panasonic NN-GT352W. Средняя цена такого приобретения в закупке указана как 8308 рублей за штуку. Максимальная цена контракта составляет 249,2 тысячи рублей.

В качестве примера желаемого электрочайника сотрудники Законодательного собрания привели модель Bosch TWK 7901. Максимальная цена контракта на поставку 30 чайников составляет 120,7 тысяч рублей при цене за штуку - 4026 рублей.

Заявки от поставщиков принимаются до 30 ноября, а получить бытовую технику ЗакС надеется до 22 декабря 2020 года.

фото из технической документации закупок