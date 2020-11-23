Свыше 2 тысяч петербургских студентов-медиков помогают врачам бороться с COVID-19

Практически 2,5 тысячи студентов петербургских медицинских вузов и колледжей работают в городских "ковидариях", помогая врачам бороться с коронавирусной инфекцией, извещает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Кроме того, к работе в поликлиниках добровольно приступили 1,5 тысячи студентов средних профессиональных учреждений.

"Многие ребята, видя в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы – помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики", – уверен Эргашев.

Занятые в работе учащиеся помогли снизить нагрузку на участковых терапевтов, добавили в Смольном.

На сегодняшний день свыше 400 студентов медколледжей и почти 500 студентов медицинских вузов уже трудоустроены в больницы: многие помогают врачам в "красной зоне".

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