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18:59

Пойманная без маски петербургская пенсионерка побила полицейского

фото ЗакС политика Пойманная без маски петербургская пенсионерка побила полицейского

На 58-летнюю петербурженку завели уголовное дело после того, как она без медицинской маски на лице была застигнута полицейским в маршрутке, ехавшей по Пушкину, передает сайт городского управления Следственного комитета. 

"В ответ на его неоднократные правомерные требования проследовать в пункт полиции для составления протокола об административном правонарушении,  ударила  его рукой по туловищу. У входа в указанный пункт полиции, расположенный  в доме 32/15 по улице Шишкова, она  оскорбила его грубой нецензурной бранью", - гласит сообщение.

После попадания в полицейский участок нарушительница не успокоилась и нанесла еще как минимум три удара по плечу оппонента. Судить ее теперь будут по статьям 318 и 319 УК (применение насилия к представителю власти и оскорбление представителя власти, соответственно).

Напомним, что в общественном транспорте Петербурга действует обязательный масочный режим.

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