Военный медцентр в полтора раза увеличил число коронавирусных коек

Многофункциональный медцентр Западного военного округа в Пушкине, начавший работу в начале пандемии, увеличил свой коечный фонд, и теперь вместо 60 инфекционных коек к услугам коронавирусных больных предоставлено 90, о чем говорится на сайте ЗВО.

"Помещения нового медцентра это позволяли. Увеличение количества мест связано с возросшей потребностью в данный период времени. Сейчас штатные койки загружены на 91%", - рассказал директор учреждения Аким Мурсалов.

По его словам, десять из тридцати новых коек - реанимационные. Всего же с марта в военном медцентре вылечили свыше 700 пациентов.