Новогоднюю ель на Дворцовую площадь привезут из Всеволожского района Ленобласти

Впервые с 2012 года на Дворцовой площади к Новому году поставят настоящую, а не искусственную ель, пишет "Петербургский дневник". На это решение повлияла воля горожан, которым дали возможность проголосовать. Уже известно происхождение елки: ее привезут из Всеволожского района, из места деревни Хиттолово. Ей, еще не срубленной, около восьмидесяти лет.

"Украшения изготавливаются из расчета, что елка будет высотой в 25 метров. Первый метр уйдет под подставку, дальше у нее идет густая и равномерная крона. Наша елка правильной конусной формы", - рассказал изданию сотрудник Городского центра рекламы и праздничного оформления Сергей Бабич.

По его словам, украсят дерево "как в советских мультиках", то есть, навесят на него флажки и игрушки. На главной площади Петербурга елка появится в конце первой декады декабря, а простоит она в своем праздничном виде как минимум до старого нового года.