Минцифры создало приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

Министерство цифрового развития запустило приложение "Госуслуги. COVID трекер", которое позволяет отслеживать контакты зараженных коронавирусом, внимание на это обратили "Открытые медиа".

Согласно описанию, приложение использует технологию Exposure notification, которую совместно разработали Apple и Google. С ее помощью программа через Bluetooth обменивается данными с другими устройствами, на которых установлено то же приложение. Разработчики утверждают, что устройство хранит свой список ключей локально, не передавая их. Если один из пользователей сообщит анонимно через приложение о положительном тесте на коронавирус, уведомление об этом получат контактировавшие с ним пользователи в течение 14 дней.

В пользовательском соглашении указано, что приложение не обрабатывает персональные данные. Для получения и обмена информацией оно использует случайные ключи. В магазине Google Play "COVID трекер" появился в начале ноября, пока его скачали "больше 10 раз". Приложение в App Store пока доступно только по прямой ссылке, через поиск его не найти.