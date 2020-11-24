В Совфеде анонсировали повышение пенсии на тысячу рублей в 2021 году

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью "Парламентской газете" заявила, что в 2021 году планируется проиндексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам на 6,3%.

"В среднем пенсия увеличится на тысячу рублей", - пояснила сенатор.

С 1 февраля также будут повышены пенсии ветеранам боевых действий, инвалидам всех категорий – примерно на 3,8%. Также с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на величену "прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера". "Пока это 2,6 процента, но показатель еще может быть скорректирован", - добавила Бибикова.

По словам сенатора, Россия, как и любая страна мира, аинтересована, чтобы пенсионеры "как можно дольше были здоровы, обеспечены, вели активный образ жизни". Она заявила, что главная задача – помочь выходящим на пенсию гражданам избежать изоляции и активнее вовлекать их в общественную и социальную жизнь.