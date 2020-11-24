В Петербурге впервые выявили более 3 тысяч зараженных коронавирусом за день

В Петербурге за последние сутки выявлено 3 179 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это абсолютный рекорд прироста заболевших за все время эпидемии с марта в городе и первый раз, когда число новых заболевших превысило три тысячи за день.

Сейчас в Петербурге, по данным штаба, коронавирусной инфекцией болеют 38 874 человека. Число заболевших за все время эпидемии возросло до 104 043. Умерли, по официальным данным, 5 053 человека, 80 смертей добавили в статистику за минувший день.

По всей России за сутки зафиксировано 24 326 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране, по официальным данным, болеют 467 126 человек, с начала эпидемии зарегистрировано 2 138 828 случаев заражения. Умерли 37 031 человек, 491 летальных исходов добавлены в статистику за последние сутки.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 29 032 человек (+351), в Мурманской – до 25 745 (+285), в Коми – до 19 623 (+282). В Ленобласти всего заболели 15 702 человек (+204), в Карелии – 12 785 (+323), в Псковской области – 11 205 (+170). В Новгородской области в статистику внесены 10 611 заболевших (+185), в Вологодской – 10 519 (+241), в Калининградской – 10 335 (+185) в НАО – 634 (+1).