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11:01

Центральные проспекты Петербурга украсят к Новому году до 1 декабря

фото ЗакС политика Центральные проспекты Петербурга украсят к Новому году до 1 декабря

Оформить Петербург к новогодним праздникам планируется в три этапа, сообщил 24 ноября на заседании городского правительства председатель комитета по печати Владимир Рябовол.

К 1 декабря планируется украсить центральные магистрали. Рябовол, в частности, назвал Невский и Московский проспекты, а также Пулковское шоссе.

До 10 декабря будет размещена основная часть уличного оформления. Наконец, 20 декабря планируется зажечь огни на новогодних елях.

Главная ель традиционно установят на Дворцовой площади. Впервые за несколько лет она будет живой, высотой 25 метров. Ель привезут из Всеволожского района. Рябовол отметил, что ее оформят в ретро-стиле. При этом традиционной встречи с Дедом Морозом на Дворцовой площади в этом году не будет.

Губернатор Александр Беглов предложил после праздников не утилизировать дерево, а сделать из нее поделки, например, хоккейные клюшки.


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