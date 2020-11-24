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11:55

Путин наградил ветерана ВОВ, собравшую для семей погибших от COVID-19 медиков свыше 4 млн рублей

фото ЗакС политика Путин наградил ветерана ВОВ, собравшую для семей погибших от COVID-19 медиков свыше 4 млн рублей

Российский глава Владимир Путин отметил заслуги ветерана Великой Отечественной войны Зинаиды Корневой, решившей помочь семьям медиков, погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией, и наградил её знаком отличия "За благодеяние".

Как отмечается в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, почетный знак вручается Корневой за "большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".

Ещё в начале пандемии - в конце апреля - ветеран запустила акцию со сбором денег для семей, вдохновившись соответствующим примером своего военного "коллеги" из Британии Тома Мура: систематически она выкладывается на своём YouTube-канале ролики, в которых рассказывает о войне.

Женщине удалось собрать свыше 4,5 млн рублей в рамках благотворительной акции.

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