Смольный одобрил новые льготы для инвесторов

Реестр региональных инвестиционных проектов появится в Петербурге. Соответствующую инициативу в Смольном одобрили 24 ноября.

Попавшим в реестр предпринимателям предоставят льготы. Региональная ставка по налогу на прибыль для них составит 10%, а федеральная вообще обнулится. Также они будут освобождены от уплаты налога на имущество.

Статус регионального инвестпроекта сможет получить производство без обособленных подразделений в других регионах и реализующее проект единолично. В реестр попадут только компании, готовые вложить в проект от 50 млн до 500 млн рублей за три года или от 500 млн рублей за пять лет. 90% выручки организации должна приносить реализация производимой продукции.

Председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко отметил, что введение РИП позволит создать новые производства, охватить более широкий круг промышленных инвесторов, вернуть инвестиции в движимое и недвижимое имущество и избавить бюджет города от выпадающих доходов.

На данный момент механизм РИП представлен в 27 субъектах России, в том числе в Ленинградской области. Москаленко отметил, что петербургский законопроект о региональных инвесторах по ключевым параметрам синхронизирован с соседним регионом.