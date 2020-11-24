На карантин отправились ещё два петербургских класса: всего на вынужденной дистанционке 65

В комитете по образованию известили, что на карантин в связи с обнаружением COVID-19 и ОРВИ отправлены ещё два петербургских класса, всего же на сегодняшний день закрыты 65 классов в 42 школах, делится Смольный.

Данный показатель составляет всего 0,32% от общего количества классов в городе. Все учащиеся, отправленные на карантин, обучаются дистанционно.

В детских садах ситуация стабилизируется: ещё вчера дома находились 22 группы в 12 учреждениях, однако уже сегодня соотношение - 18 в 13.

Также в комитете сообщили, что 12 781 школьник по воле родителей был переведён из школы на удалённый формат обучения.

Отметим, накануне петербургский Роспотребнадзор заверил градоначальника Александра Беглова, что необходимости в переводе всех школьников на дистанционку из-за складывающейся эпидобстановки на сегодняшний день нет.

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