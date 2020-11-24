Житель Колпино взял в заложники шестерых детей

В Колпино мужчина взял в заложники шестерых детей в квартире, полиция ведет переговоры, пишут "Фонтанка.ру" и ТАСС.

По данным издания, 42-летний мужчина заперся в своей квартире вместе с детьми и угрожает начать убивать их, если не будут выполнены его требования. Какие именно – непонятно. Baza пишет, что мужчина вооружен топором. На месте работает полиция и спецназ.

Источник РИА "Новости" сообщает, что мужчина пьян и не выдвигает требований. По данным агентства, на него заявила в полицию жена, которая не смогла попасть в квартиру, где плачут дети.

По данным "Фонтанки", мужчину в последнее время штрафовали за распитие спиртных напитков в общественном месте. Сообщается, что он работает в сфере охраны.