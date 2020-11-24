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14:20

Четырбоку удалось добиться выделения специальных мест для городского стрит-арта

фото ЗакС политика Четырбоку удалось добиться выделения специальных мест для городского стрит-арта

Петербургскому парламентарию Денису Четырбоку удалось убедить комитет по градостроительству и архитектуре в том, чтобы в городе наконец появились специально отведенные для граффити и стрит-арта места, на которых бы не требовалось превентивно согласовывать появление рисунков.

Уточняется, что конструкции под уличное творчество будут размещаться вблизи мест активного отдыха молодёжи - у спортивных и скейт-площадок, подростково-молодёжных центров и иных досуговых заведений. На своей странице "ВКонтакте" Четырбок привёл пример подобного расположения объектов.

"Вместе с тем сейчас прорабатывается вопрос о том, где конкретно следовало бы разместить такие конструкции. Если у вас есть предложения по адресам, пишите в комментариях или в личку. Подготовлю итоговый "список пожеланий" и направлю его в КГА", - попросил депутат подписчиков.

Четырбок, напомним, активно выступает за легализацию уличного искусства. До 1 февраля в Петербурге действует инициированный им "мораторий" на закрашивание объектов стрит-арта. Депутат надеется, что к этому времени вступит в силу новый закон, который создаст дополнительные возможности для художников.

Фото: Денис Четырбок "ВКонтакте"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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