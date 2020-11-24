Глава Роспотребнадзора: Российские вакцины очень хороши, я рекомендую обязательно привиться

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уверена в эффективности отечественных вакцин от COVID-19: вряд ли, уточнила она, в них есть какой-либо изъян. Соображениями на сей счёт чиновница поделилась в ходе пресс-конференции надзорного ведомства.

"Российские вакцины очень хороши, я рекомендую, как только представится возможность, обязательно привиться", - сообщила Попова.

На вопрос о том, почему человек, получивший препарат, должен провести две недели на карантине, глава Роспотребнадзора объяснила: "Из того, что говорят ученые, иммунитет „не стерильный". То есть вирус может жить в организме при том, что человек не заболевает. Человек с иммунитетом может содержать новый коронавирус. И хотя сам он клиники может не дать, он может быть источником инфекции для кого-то. Абсолютно точно, что человек, у которого сформировались антитела, может иметь вирус в носу или на задней стенке глотки".

Напомним, "Спутник V" стала первой зарегистрированной вакциной от COVID-19: о её регистрации было объявлено 11 августа. При этом по сей день продолжаются клинические исследования препарата. Вторую вакцину зарегистрировал центр "Вектор" - она носит название "ЭпиВакКорона".