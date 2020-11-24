Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест

Городской суд Петрозаводска пролонгировал до 27 февраля 2021 года арест руководителю карельского отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву, которого обвиняют по педофильской статье, уведомил "МБХ медиа" потерпевших Игорь Перов.

При этом, добавил он, суд объявил перерыв до 17 декабря, после чего решил начать рассмотрение дела по существу. Дела историка, напомним, начали изучать заново после того, как Верховный суд Карелии отменил его приговор по трём статьям УК РФ.

Дмитриева обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, при этом он был оправдан по эпизодам об изготовлении порнографии, разврате и хранении оружия. Изначально ему дали 3,5 года колонии, однако уже через месяц приговор крайне ужесточили, добавив к сроку 13 лет.

Российские и международные правозащитники практически единодушно считают Дмитриева, отрицающего свою вину, узником совести. Известные представители отчественной интеллигенции неоднократно подписывали коллективные письма в его защиту и записывали видеообращения с требованиями прекратить преследование 64-летнего мужчины. Сам историк предполагает, что таким образом с ним сводят счеты представители спецслужб, поскольку он известен своими исследованиями преступлений НКВД – прежде всего раскопками в урочище Сандармох.