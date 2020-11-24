Уфимский единоросс выиграл суд против "навальнистов" из-за ролика о протестах жителей аварийного дома

Уфимские представители штаба Алексея Навального проиграли суд местному члену "Единой России" Андрею Носкову, уведомила "МБХ медиа" активистка Лилия Чанышева.



"Суд принял решение в пользу Носкова и обязал взыскать с меня шесть тысяч рублей, со второго ответчика — пять тысяч рублей, и удалить видео из соцсетей. Носков требовал 100 тысяч рублей. Будем оспаривать, я считаю решение не правосудным, а сам иск абсурдным, в деле нет никакой экспертизы", - пояснила "навальнистка".

Речь идет о видео "Голодающие vs депутат Носков. Кто отвоюет двор", в котором рассказывается о противостоянии жителей аварийного дома на улице Руставели и основанной Носковым строительной компании ПСК-6, которая намеревается возвести 34-этажный дом в 10 метрах от девятиэтажки. Уфимцы протестуют против строительства объекта, утверждая, что общественные слушания по проекту застройки квартала прошли с нарушением законодательства.

В иске Носков просил признать порочащими честь и достоинство не весь ролик "навальнистов", а отдельные фразы, например, - "Представитель партии „Единая Россия" Носков, депутат, пользуясь своими полномочиями, давит на администрацию, на другие должностные лица, ради коррупционной выгоды".