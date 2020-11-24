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24 ноября, 19:35

Смольный: Переход на дистанционный формат в школах не планируется

фото ЗакС политика Смольный: Переход на дистанционный формат в школах не планируется

Невзирая на появившуюся в СМИ информацию о том, что петербургские школы в ближайшее время могут быть переведены на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, в комитете по образованию заверили, что данный формат пока что опробован на практике не будет.

Несколько дней назад Смольный начал искать подрядчика, который бы обеспечил видеосвязь в городских школах, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Из-за этого СМИ и заподозрили, что учреждения готовятся перевести на удалёнку.

"Комитет по информатизации и связи обеспечивает техническую составляющую данного процесса. В случае принятия решения о введении полного дистанционного образования, инфраструктура города будет готова к оказанию данного вида услуг. При этом условия оказания данных услуг таковы, что оплачиваются только состоявшиеся сеансы видеоконференцсвязи. То есть, если эпидемиологическая обстановка не требует проведения занятий в режиме видеоконференцсвязи и введения дистанционного обучения, то оплата услуг не производится", - пояснили в комитете по образованию в разговоре с "Петербургским дневником".

На сегодняшний день власти подготавливаются в различному варианту развития событий, в том числе - дистанционной работе школ.

"У нас постоянно обсуждаются разные меры, которые могут быть предприняты, в связи с эпидемиологической обстановкой. Рассматриваются разные варианты, в том числе и цикличное обучение. Но в данный момент полный переход на дистанционный формат не планируется", - заключили в Смольном.

Добавим также, накануне петербургский Роспотребнадзор заверил градоначальника Александра Беглова, что необходимости в переводе всех школьников на дистанционку из-за складывающейся эпидобстановки на сегодняшний день нет.


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