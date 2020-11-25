Кабмин дополнительно выделит 10 млрд рублей на "коронавирусные" выплаты медикам

Минфин подготовил проект распоряжения кабмина о выделении 10 млрд рублей из резервного фонда на выплаты медработникам, работающим с коронавирусными пациентами, передает ТАСС.

Эти деньги будут распределены по регионам. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат медикам, работающим с пациентами, которые заражены коронавирусом.

Из документа следует, что врачи выездных бригад скорой помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медперсонал – 1 215 рублей, младший медперсонал – 950 рублей, фельдшеры – 600 рублей. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 3 880 рублей, средний медперсонал - 2 430 рублей, младший медперсонал - 1 215 рублей за смену.