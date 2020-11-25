Захватившему детей в заложники жителю Колпино предъявили обвинение

Следственный комитет по Петербургу предъявил обвинение мужчине, который захватил в заложники шестерых детей в Колпино, сообщили в СК.

Обвинение предъявлено по пп. "г,д" ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего). Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая для установления вменяемости мужчины.

Накануне мужчина в Колпино заперся в квартире с шестью детьми и угрожал начать их убивать. О происшествии в полицию сообщила сожительница. Спустя несколько часов переговоров с полицией мужчина все же сдался.