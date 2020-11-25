3,4 тысячи: Петербург обновил рекорд по приросту зараженных коронавирусом за сутки

В Петербурге зафиксировано 3 421 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Второй день подряд в городе регистрируют более трех тысяч новых пациентов.

По данным штаба, сейчас в Петербурге коронавирусной инфекцией болеют 40 441 человек. За время эпидемии было зафиксировано 107 464 случая заражения: больше заболевших выявлено лишь в Москве. Умерли в Петербурге, по официальным данным, 5 138 пациентов с коронавирусом, 85 смертей добавили в статистику за последний день.

Всего по России за минувшие сутки выявлено 23 675 новых случаев заражения коронавирусом, продолжают болеть, по данным штаба, 464 546 человек. Всего с марта зафиксировано 2 162 503 случая заболевания. Умерли от коронавируса 37 538 человек, 507 летальных исходов внесены в статистику за последний день – и это рекордное число.

В Архангельской области число зараженных коронавирусом возросло до 29 393 человек (+361), в Мурманской – до 26 025 (+280), в Коми – до 19 902 (+279). В Ленобласти всего заболели 15 908 человек (+206), в Карелии – 13 147 (+362), в Псковской области – 11 380 (+175). В Новгородской области в статистику внесены 10 806 заболевших (+195), в Вологодской – 10 774 (+255), в Калининградской – 10 523 (+188) в НАО – 637 (+3).