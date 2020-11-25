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11:28

Активисты просят Беглова создать общественное пространство около Синопской набережной

фото ЗакС политика Активисты просят Беглова создать общественное пространство около Синопской набережной

Движение "Центральный район за комфортную среду обитания" опубликовало открытое письмо, адресованное губернатору Александру Беглову, в котором предлагается пересмотреть имеющийся план развития территории между Новгородской улицы и Синопской набережной (в створе Старорусской улицы).

В настоящее время значительная часть этой местности представляет собой пустырь, а в генпланах разных лет предполагалась "пробивка" Старорусской улицы до самой Невы. Согласно последним планам чиновников, пустырь должен пополниться новыми корпусами городской котельной. Однако, ни один из этих вариантов активистов не устраивает: они хотят здесь видеть зону отдыха под открытым небом, свободную от автомобилей, и напоминают также, что в пяти метрах от будущей стройки стоит доходный дом Полежаева.

"При проезде грузового транспорта по территории ТГК-1 близлежащие дома и так "ходят ходуном", ощущается сильная вибрация. Но что же будет после окончания строительства? Александр Дмитриевич, Вы знаете, что в центре города имеется серьезная нехватка рекреационных зон. И Вы, как губернатор, и ваши предшественники, неоднократно заявляли о том, что зоны серого пояса должны преобразовываться в рекреационные пространства", - гласит текст открытого письма.

Поэтому, считают авторы, на участке напрашиваетя создание либо сквера, либо пространство для занятий спортов, либо "первую в районе площадку для выгула собак". Посодействовать этому они и просят Беглова.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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