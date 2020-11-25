Активисты просят Беглова создать общественное пространство около Синопской набережной

Движение "Центральный район за комфортную среду обитания" опубликовало открытое письмо, адресованное губернатору Александру Беглову, в котором предлагается пересмотреть имеющийся план развития территории между Новгородской улицы и Синопской набережной (в створе Старорусской улицы).

В настоящее время значительная часть этой местности представляет собой пустырь, а в генпланах разных лет предполагалась "пробивка" Старорусской улицы до самой Невы. Согласно последним планам чиновников, пустырь должен пополниться новыми корпусами городской котельной. Однако, ни один из этих вариантов активистов не устраивает: они хотят здесь видеть зону отдыха под открытым небом, свободную от автомобилей, и напоминают также, что в пяти метрах от будущей стройки стоит доходный дом Полежаева.

"При проезде грузового транспорта по территории ТГК-1 близлежащие дома и так "ходят ходуном", ощущается сильная вибрация. Но что же будет после окончания строительства? Александр Дмитриевич, Вы знаете, что в центре города имеется серьезная нехватка рекреационных зон. И Вы, как губернатор, и ваши предшественники, неоднократно заявляли о том, что зоны серого пояса должны преобразовываться в рекреационные пространства", - гласит текст открытого письма.

Поэтому, считают авторы, на участке напрашиваетя создание либо сквера, либо пространство для занятий спортов, либо "первую в районе площадку для выгула собак". Посодействовать этому они и просят Беглова.

Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания"

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