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11:36

Минпромторг предложил ограничения для работы фудкортов, Смольный готов согласиться

фото ЗакС политика Минпромторг предложил ограничения для работы фудкортов, Смольный готов согласиться

Минпромторг направил региональным властям рекомендации по организации работы фудкортов в торговых центрах в условиях эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на документ.

Среди предложений Минпромторга, которые призваны сократить количество посетителей фудкортов и избежать очередей при заказе и выдаче еды:

  • Обслуживать посетителей за столиками, принимая заказы через сотрудника заведения или электронное меню. В обоих случаях оплата будет безналичной.
  • Выделить для каждого кафе отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми будет не менее 1,5 метров. Между посетителями за разными столиками должно быть обеспечено такое же расстояние.
  • Контролировать, чтобы на каждого посетителя фудкорта приходилось не менее 4 кв. м. При пороговой заполненности по этому показателю доступ на фудкорт будет приостанавливаться.
  • Запретить развлекательные мероприятия на фудкортах, обеспечить постоянную подачу свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.
  • Установить у каждого кафе на фудкорте прозрачные защитные экраны. После каждого посетителя обрабатывать антисептиком столы и подносы.

Такое письмо от Минпромторга получил и комитет по промышленной политике Петербурга, пишет "Фонтанка.ру". По словам замглавы ведомства Александра Ситова, документ требует обсуждения с Роспотребнадзора. Так, в комитете не совсем понимают, как следить, чтобы фудкорты соблюдали правила, и что делаеть, если образовывается очередь на вход.

"Но если санитарное ведомство согласится с предложением Минпромторга, то комитет готов их также поддержать", - добавил Ситов.

Фудкорты в торговых центрах Петербурга полностью закрыты с 23 ноября. В городе большими темпами растет заражаемость коронавирусом, еще неделю назад регистрировалось по 2 тысячи новых случаев заболевания, в последние два дня – по три тысячи.

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