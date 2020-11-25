Минпромторг предложил ограничения для работы фудкортов, Смольный готов согласиться

Минпромторг направил региональным властям рекомендации по организации работы фудкортов в торговых центрах в условиях эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на документ.

Среди предложений Минпромторга, которые призваны сократить количество посетителей фудкортов и избежать очередей при заказе и выдаче еды:

Обслуживать посетителей за столиками, принимая заказы через сотрудника заведения или электронное меню. В обоих случаях оплата будет безналичной.

Выделить для каждого кафе отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми будет не менее 1,5 метров. Между посетителями за разными столиками должно быть обеспечено такое же расстояние.

Контролировать, чтобы на каждого посетителя фудкорта приходилось не менее 4 кв. м. При пороговой заполненности по этому показателю доступ на фудкорт будет приостанавливаться.

Запретить развлекательные мероприятия на фудкортах, обеспечить постоянную подачу свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.

Установить у каждого кафе на фудкорте прозрачные защитные экраны. После каждого посетителя обрабатывать антисептиком столы и подносы.

Такое письмо от Минпромторга получил и комитет по промышленной политике Петербурга, пишет "Фонтанка.ру". По словам замглавы ведомства Александра Ситова, документ требует обсуждения с Роспотребнадзора. Так, в комитете не совсем понимают, как следить, чтобы фудкорты соблюдали правила, и что делаеть, если образовывается очередь на вход.

"Но если санитарное ведомство согласится с предложением Минпромторга, то комитет готов их также поддержать", - добавил Ситов.

Фудкорты в торговых центрах Петербурга полностью закрыты с 23 ноября. В городе большими темпами растет заражаемость коронавирусом, еще неделю назад регистрировалось по 2 тысячи новых случаев заболевания, в последние два дня – по три тысячи.