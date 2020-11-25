Губернатора Владимирской области выписали из частной клиники в Москве после лечения от коронавируса

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выписался из частной клиники в Москве, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Сипягина Ольги Петровой, больничный лист губернатора не закрыт, он продолжит лечение на дому во Владимире.

О своем заражении коронавирусом Сипягин сообщил 13 ноября. 17 ноября он заявил, что решил лечиться в частной клинике в Москве, чтобы не занимать место в государственных больницах Владимирской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят связи между таким решением Сипягина и состоянием медицины во вверенном ему регионе.

фото: сайт губернатора Владимирской области