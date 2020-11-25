Петергофской церкви Серафима Саровского вернули исторический облик

В Петергофе завершились десятилетние работы по восстановлению внешнего вида церкви Серафима Саровского, относящейся к подворью Серафимо-Дивеевского монастыря, сообщает сайт КГИОП. "Неорусское" здание с пятью куполами появилось на Ораниенбаумском шоссе в период царствования последнего русского императора Николая II по его личному поручению. Церковь пострадала и от прихода к власти большевиков, и в еще большей мере - от действий немецко-фашистских войск в 1940-е годы.

"Воссозданы пятиглавие и колокольня, отреставрированы фасады. Здание на Ораниенбаумском шоссе вновь обрело "открыточный" вид", - подвел промежуточные итоги ремонта председатель КГИОП Сергей Макаров.

Из петербургского бюджета на этот этап работ потратили более 252 млн рублей. В 2021 году, по словам Макарова, будут реставрировать элементы внутреннего убранства церкви. С 1994 года ее здание, признанное культурным памятником федерального значения, принадлежит РПЦ.

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