Единороссы Центрального района решили исключить Войтановского из партии

Политический совет отделения партии "Единая Россия" в Центральном районе Петербурга вечером 24 ноября принял решение исключить из партии главу МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердил руководитель районного отделения ЕдРа, вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев.

По его словам, вопрос назревал давно. Соловьев напомнил, что Войтановский конфликтовал с однопартийцами из МО "Лиговка-Ямская", из-за чего те перестали посещать заседания местного совета.

Последней каплей для единороссов стала история с пенсионером, жителем муниципалитета "Лиговка-Ямская". Войтановскому вменили разосланный пресс-релиз, в котором он заявил, что один из депутатов местного совета подозревается в краже медалей ветерана. Глава МО даже объявил, что написал заявление в полицию, однако МВД не стало возбуждать уголовное дело. Позже районный политсовет партии установил, что указанный пенсионер участия в Великой Отечественной войне не принимал и медали из его дома не пропадали.

Войтановский от комментариев ЗАКС.Ру отказался. Он отметил только, что все его претензии к коллегам из муниципального совета обоснованы, а история с ветераном реальна.

Решение районного политсовета предварительное. Его должен подтвердить региональный исполнительный комитет, которым руководит спикер ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров. По словам Соловьева, исполком примет решение до нового года.

Сергей Еремеев

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