Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации главы региона Низами Гаджибалаева.

По словам Гаджибалаева, вирус у Меликова обнаружился после сдачи очередного теста. Он ушел на изоляцию, чувствует себя хорошо и планирует продолжать работать удаленно, добавил представитель правительства региона.

С начала эпидемии коронавирусом переболели главы 23 регионов, в том числе – губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В ноябре заболели четыре губернатора: Олег Хорохордин (Алтай), Иван Белозерцев (Пензенская область), Владимир Солодов (Камчатский край) и Владимир Сипягин (Владимирская область). Последнего выписали из частной клиники в Москве, он продолжит лечение на дому.