В противовирусных целях автобусы в Ленобласти начали обрабатывать туманом

Для более эффективного противодействия распространяющемуся коронавирусу автобусы в Ленобласти стали обрабатывать горячим и холодным паром. Этой процедуре подвергаются также объекты на территории автобусных парков, о чем говорится на сайте регионального правительства.

Мелкодисперсная струя не наносит вреда человеческому здоровью, подчеркивается в сообщении, зато способна достигать труднодоступных поверхностей и участков. Обработку туманом производят сотрудники областного управления ветеринарии, располагающие для этого 115 единицами техники.

Как и по всей стране в целом, в Ленобласти наблюдается ежедневный рост заболеваемости коронавирусом. Число выявленных заражений за последние сутки составило 206.