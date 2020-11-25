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14:53

Надзорные органы проверяют информацию о пересыпке реки Караста под Ломоносовом

фото ЗакС политика Надзорные органы проверяют информацию о пересыпке реки Караста под Ломоносовом

Жалобы экоактивистов и жителей Ломоносовского района на состояние засыпанного участка реки Караста привели к тому, что Госэконадзор Ленобласти провел выездную проверку. Активистов, в частности, волновало, что при межевании земли в частную собственность попал кусок реки, что прямо запрещают водный и земельный кодексы. 

Как сообщает движение "Зеленый фронт", сведения частично подтвердились: впадающий в Карасту ручей на территории коттеджного поселка "Услада" оказался полностью перекрытым грунтом. Между тем, местные земли имеют сельскохозяйственное назначение, тогда как собственником участков выступает физическое лицо.

"Река Караста из лесного болота течет по территории нескольких участков коттеджного поселка и имеет ширину местами 8-9 м, а глубину - 1,5 м. Исчезновение ее притока может привести к понижению уровня воды в ней, а значит - и к ухудшению видовых характеристик Ораниенбаумского музея-заповедника", - описал опасность лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов, напомнив, что поблизости располагается культурный объект федерального значения - дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум".

Дальнейшие действия Госэконадзора, как следует из официального ответа ведомства, будут зависеть от оценки ситуации Невско-Ладожским бассейновым водным управлением и ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по СПб и Ленобласти".

Фото: "Зеленый фронт"

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