Миронов предложил подарить на Новый год всем малоимущим прямые выплаты из бюджета

Уходящий год из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ей проблем стал для россиян столь трудным, что самые бедные и нуждающиеся из них заслужили разовую новогоднюю выплату из федерального бюджета, считает лидер справедливороссов Сергей Миронов. Желательный размер ее он не оговаривает, но ссылается на положительный пример из недавнего прошлого, вспоминая 10-тысячные выплаты, которые летом достались семьям с детьми.

"Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В этой связи предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей", - цитирует политика его пресс-служба.

На сегодняшний день, по оценке Миронова, самой нуждающейся в единоразовой выплате группой населения следует считать пенсионеров, оказавшихся в вынужденной самоизоляции.