Беглов: Городу хватает плазмы с антителами к коронавирусу

Петербургский губернатор Александр Беглов огласил свежие данные о количестве биоматериала, собранного у доноров, которые имеют антитела к коронавирусу. С начала мая специализированные медучреждения собрали 350 литров необходимой плазмы от доноров каждой группы крови.

"Этого объёма достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных. Но фонд нужно постоянно пополнять. Потребность в плазме растёт, и город увеличивает объёмы ее заготовки", - цитирует его слова сайт городского правительства.

До конца календарного года руководство Петербурга планирует получить от доноров еще 150 литров плазмы. Сдать кровь, имеющую антитела к COVID-19, можно на Городской станции переливания крови, в больнице Святого Великомученика Георгия и многопрофильной больнице №2.

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