Новая велопешеходная дорожка связала три станции метро в Купчино

Во Фрунзенском районе 25 ноября открыли велопешеходную дорожку длиной 3,1 км, проложенную вдоль Бухарестской улицы и соединившую станции метрополитена "Бухарестская", "Международная" и "Проспект Славы", сообщает пресс-служба КРТИ. Городскому бюджету работы, которые выполнила фирма "ГЕОИЗОЛ", обошлись в 16,9 млн рублей.

"Сейчас мы стараемся не только обустраивать отдельные веломаршруты, но и организовывать велополосы в рамках нового строительства. Так, совсем недавно мы открыли продолжение проспекта Ветеранов, где сделали отдельную велодорожку. Также сейчас выполняем обустройство велополосы вдоль Среднерогатской улицы", - рассказал председатель комитета Андрей Левакин, напомнивший также о вреде сидячего образа жизни в период вынужденной самоизоляции.

Ожидается, что дорожка в Купчино получит свое продолжение на юг и достигнет пересечения Бухарестской улицы и улицы Олеко Дундича. Всего в следующем году в планы чиновников входит проложить и спроектировать по десять километров велодорожек.