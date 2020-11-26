Собянин продлил действие установленных антивирусных мер до 15 января

Столичный мэр Сергей Собянин пролонгировал до 15 января 2021 года действие ограничительных мер, введённых ранее в Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки. О нововведении управленец отчитался у себя в блоге.

"Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - сетует чиновник.

Опираясь на аргументы специалистов, Собянин известил, что необходимость вводить дополнительные антивирусные меры на сегодняшний день отсутствует.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей", - заключил мэр.