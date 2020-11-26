В Петербурге появился Центр управления регионом

На территории Невской ратуши начал работу Центр управления регионом, оповестили в Смольном.

Новая государственная структура будет координировать работы по наблюдению, сбору и обработке обращений, поступивших в адрес органов власти и учреждений, в том числе - в социальных сетях.

"Помимо этого, данные будут поступать через платформу обратной связи. Виджеты платформы будут размещены на сайтах госорганов Петербурга. Через них петербуржцы смогут направить свои обращения, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях", - пояснили в Смольном.

В сферу деятельности Центра будет входить обработка информации по направлениям ЖКХ, социальная защита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика и твердые коммунальные отходы.