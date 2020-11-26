18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:53

В Петербурге появился Центр управления регионом

фото ЗакС политика В Петербурге появился Центр управления регионом

На территории Невской ратуши начал работу Центр управления регионом, оповестили в Смольном.

Новая государственная структура будет координировать работы по наблюдению, сбору и обработке обращений, поступивших в адрес органов власти и учреждений, в том числе - в социальных сетях.

"Помимо этого, данные будут поступать через платформу обратной связи. Виджеты платформы будут размещены на сайтах госорганов Петербурга. Через них петербуржцы смогут направить свои обращения, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях", - пояснили в Смольном.

В сферу деятельности Центра будет входить обработка информации по направлениям ЖКХ, социальная защита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика и твердые коммунальные отходы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

25 ноября, 17:10 Защита Белых отозвала ходатайство о замене срока в колонии на принудительные работы

25 ноября, 15:57 На Шестуна могут завести дело о применении насилия к сотруднику ФСИН

25 ноября, 15:25 Представительницу "Яблока" лишили мандата мундепа МО "Нарвский округ"

25 ноября, 15:24 RTVI оштрафовал Канделаки почти на 100 тысяч рублей за незаданный Турчаку вопрос о Кашине

25 ноября, 13:45 ЗакС разрешил переименовать муниципалитет в Купчино в честь Александра Невского

25 ноября, 13:09 Единороссы Центрального района решили исключить Войтановского из партии

25 ноября, 10:28 Захватившему детей в заложники жителю Колпино предъявили обвинение

25 ноября, 9:26 Ректор РУДН об отчислении Крисевича: Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета?

24 ноября, 19:07 Шнуров оштрафовал Канделаки за незаданный Турчаку вопрос о нападении на Кашина

24 ноября, 18:31 Уфимский единоросс выиграл суд против "навальнистов" из-за ролика о протестах жителей аварийного дома


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
9:53 В Петербурге появился Центр управления регионом

9:27 Собянин продлил действие установленных антивирусных мер до 15 января

25 ноября, 22:18 ЗакС и поклоны силовикам

25 ноября, 20:57 У Гостиного двора активисты встали в живую цепь против домашнего насилия

25 ноября, 20:21 "Колумбарий шушарских надежд" с критикой властей разобрали в день его установки

25 ноября, 19:49 Активисты развесили изображения Серова в образе Ждуна на проблемных объектах

25 ноября, 19:46 Муниципал: Суд отказался возвращать мандат экс-мундепу МО "Морские ворота" Виниченко

25 ноября, 19:19 Другороссы вывесили баннер, критикующий качество борьбы Беглова с COVID-19

25 ноября, 18:55 Новая велопешеходная дорожка связала три станции метро в Купчино

25 ноября, 18:50 Более 900 студентов медвузов и колледжей Петербурга работают с коронавирусными пациентами

25 ноября, 18:28 В Москве задержали трех участников пикетов против домашнего насилия

25 ноября, 18:03 Суд арестовал на два месяца колпинца, захватившего в заложники собственных детей

25 ноября, 17:51 Беглов: Городу хватает плазмы с антителами к коронавирусу

25 ноября, 17:47 Фургала оставили под арестом до марта 2021 года

25 ноября, 17:10 Защита Белых отозвала ходатайство о замене срока в колонии на принудительные работы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru