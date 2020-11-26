Россия обновила рекорд по количеству COVID-смертей, Петербург - по приросту новых случаев

Согласно обновленной суточной статистике, предоставленной оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, за минувшие 24 часа Россия побила сразу два антирекорда - по приросту зараженных и количеству смертей.

Так, зафиксировано 25 487 новых случаев инфицирования граждан, проживающих в 85 российских регионах. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло отметки в 2 187 990.

За сутки от инфекции скончались 524 человека - максимум с апреля. За весь период болезнь унесла жизни 38 062 россиян.

Побороли COVID-19 при этом ещё 25 073 человека, общее количество излечившихся увеличилось до 1 685 492.

Вновь Москва и Петербург лидируют по суточному приросту заболевших - плюс 6075 и 3669 соответственно. Следом идут Московская область — 1 022, Нижегородская область — 453, в Свердловская область — 391.