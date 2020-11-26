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11:21

СМИ: Скончался самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

фото ЗакС политика СМИ: Скончался самый засекреченный подводник России Алексей Буриличев

На 63-м году жизни ушёл из жизни начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, обладатель звания Герой России, вице-адмирал флота Алексей Буриличев, информирует РИА "Новости".

Начиная с 2005 года Буриличев руководил Главным управлением глубоководных исследований Министерства обороны (ГУГИ). Данное подразделение военного ведомства является одним из наиболее засекреченных в сфере армии и флота. В числе его обязанностей - поиск и спасение затонувших объектов, картографирование морского дна и испытания аварийно-спасательного имущества.

Буриличев - уроженец Ленинграда. На протяжении всей жизни служил на атомных подводных лодках Северного флота, занимался научными исследованиями Арктики, с 2002 по 2005 год занимал должность замначштаба Северного флота.

В 1996 году Буриличеву присвоили звание Героя России. Также имеет ордена Красной Звезды и Мужества.

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